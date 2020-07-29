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Степанов повідомив позицію МОЗ щодо повернення дітей до шкіл з 1 вересня

Степанов повідомив позицію МОЗ щодо повернення дітей до шкіл з 1 вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Міністерство охорони здоров’я вважає, що з 1 вересня всі діти повинні піти в школу. На сьогодні прогнозується, що це буде можливо у більшості міст і районів України. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі “Сніданку з 1+1” , передає УНН.

“Ми стоїмо на позиції, що з 1 вересня всі діти повинні піти в школу. Нами розроблені відповідні правила, за яких умов вони повинні навчатись, тобто безпосередньо перебувати в школі, щоб це було безпечно перш за все для дітей. Завтра у нас запланована велика нарада щодо підготовки до навчального року. В тому числі це буде стосуватись і навчання наших дітей”, — сказав Степанов.

З його слів, на нараді будуть прийняті остаточні рішення щодо правил роботи навчальних закладів

“В умовах адаптивного карантину про який ми кажемо, ми спустились навіть не на рівень області, а на рівень району або міста. Наша позиція, і зараз те що ми спостерігаємо — у переважній більшості наших міст і районів діти підуть в школу 1 вересня”, — заявив очільник МОЗ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови, якою продовжив з 1 по 31 серпня 2020 року карантин по всій території України. Регіони будуть ділитися на “зелені”, “жовті”, “помаранчеві” та “червоні” зони.

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