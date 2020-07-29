Степанов сообщил позицию Минздрава по возвращению детей в школы с 1 сентября

"Мы стоим на позиции, что с 1 сентября все дети должны пойти в школу. Нами разработаны соответствующие правила, при каких условиях они должны учиться, то есть непосредственно находиться в школе, чтобы это было безопасно прежде всего для детей. Завтра у нас запланировано большое совещание по подготовке к учебному году. В том числе это будет касаться и обучение наших детей", - сказал Степанов.

По его словам, на совещании будут приняты окончательные решения о правилах работы учебных заведений

"В условиях адаптивного карантина о котором мы говорим, мы спустились даже не на уровень области, а на уровень района или города. Наша позиция, и сейчас то что мы наблюдаем - в подавляющем большинстве наших городов и районов дети пойдут в школу 1 сентября", - заявил глава Минздрава.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, которым продлил с 1 по 31 августа 2020 карантин по всей территории Украины. Регионы будут делиться на "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные" зоны.



