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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 99567 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108445 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 113299 просмотра

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4 марта, 13:46 • 144189 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114323 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137539 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103363 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102742 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102250 просмотра

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Актуальное
Степанов сообщил позицию Минздрава по возвращению детей в школы с 1 сентября

Степанов сообщил позицию Минздрава по возвращению детей в школы с 1 сентября

Киев  •  УНН

 • 21592 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Министерство здравоохранения считает, что с 1 сентября все дети должны пойти в школу. На сегодня прогнозируется, что это будет возможно в большинстве городов и районов Украины. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Завтрака с 1 + 1", передает УНН.

"Мы стоим на позиции, что с 1 сентября все дети должны пойти в школу. Нами разработаны соответствующие правила, при каких условиях они должны учиться, то есть непосредственно находиться в школе, чтобы это было безопасно прежде всего для детей. Завтра у нас запланировано большое совещание по подготовке к учебному году. В том числе это будет касаться и обучение наших детей", - сказал Степанов.

По его словам, на совещании будут приняты окончательные решения о правилах работы учебных заведений

"В условиях адаптивного карантина о котором мы говорим, мы спустились даже не на уровень области, а на уровень района или города. Наша позиция, и сейчас то что мы наблюдаем - в подавляющем большинстве наших городов и районов дети пойдут в школу 1 сентября", - заявил глава Минздрава.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, которым продлил с 1 по 31 августа 2020 карантин по всей территории Украины. Регионы будут делиться на "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные" зоны.

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