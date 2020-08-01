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Відсьогодні в Україні змінились правила карантину

Відсьогодні в Україні змінились правила карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Відсьогодні, 1 серпня, в Україні почали діяти нові правила карантину, згідно з якими регіони країни віднесені до наступних зон: “зелена”, “жовта”, “помаранчева” та “червона”. Списки регіонів будуть оновлювати раз на 7 днів. Про це повідомляє УНН із посиланням на міністра охорони здоров’я Максима Степанов та постанову уряду України.

Відповідно до постанови Кабміну від 22 липня 2020 р. № 641, адаптивний карантин в Україні продовжений до 31 серпня 2020 року.

Зелена зона передбачає:

— перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;

— проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;

— кінотеатри із заповненістю на 50%;

— перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Жовта зона (+ обмеження зеленої), забороняється:

— відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

Помаранчева зона (+ обмеження жовтої), забороняється:

— діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;

— діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

— планові госпіталізації в лікарнях;

— спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

— прийом нових змін в дитячі табори;

— обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.

Червона зона (+ обмеження помаранчевої), забороняється:

— робота громадського транспорту;

— відвідування закладів освіти;

— діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

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Раніше міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов опублікував у себе в Telegram-каналі карту розподілу зон по регіонам держави. 

Перетин кордону: з країн “зеленої зони” — потрібен тільки страховий поліс. Для країн із “червоної зони” — потрібен поліс + самоізоляція на 14 днів або ПЛР-тест.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна одна з таких ознак:

1. Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків;

2. Середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

3. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11 відсотків;

4. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10 відсотків.

5. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації більше восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.

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— Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону.

— Перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, коли 5 днів поспіль там спостерігаються зміни одного із визначених показників. Обмеження діятимуть на всіх рівнях, включаючи “зелений”. Серед обов’язкових вимог — носіння масок у громадських місцях, проведення масових заходів лише за умови перебування не більше 1 особи на 5 м кв, заповненість кінотеатрів — не більше, ніж на 50%, перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях. Найбільш жорсткий карантин буде діяти в “червоній зоні”.

— З 1 вересня 2020 року в Україні відкриються всі школи. Однак, якщо епідеміологічна ситуація в районі не буде задовольняти вимогам МОЗ, освітні заклади будуть змушені закрити на карантин. Закривати школи будуть тільки в районах “червоної зони” — де високий показник захворюваності на атипову пневмонію.

— В Україні розпочнеться поступове залучення глядачів на футбольні матчі за умов дотримання низки карантинних вимог. Основними вимогами є: заповнення секторів стадіону глядачами не більше ніж на 25 відсотків, дотримання соціальної дистанції, забезпечення наявності дезінфекторів на стадіонах, проведення термоскринінгу на вході.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 69 884 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1693 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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