"Червона зона" карантину: із 3 серпня низка поїздів не зупинятиметься у Луцьку та Тернополі

“Укрзалізниця, на виконання норм постанови Кабінету міністрів України № 641 та рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 3 серпня тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів, спричинених пандемією коронавірусу”, — повідомляє пресслужба.

Так, вказане обмеження діятиме для поїздів: № 41/42 сполученням Дніпро-Трускавець, № 98/97 Ковель-Київ, № 88/87 Ковель-Новоолексіївка, № 12/11 Одеса-Львів, № 81/82 Київ-Ужгород, № 49/50 Київ-Трускавець, № 136/135 Чернівці-Одеса, № 108/107 Одеса-Ужгород, № 110/109 Львів-Херсон, № 86/85 Львів-Новоолексіївка, № 715/716 Київ-Львів.

“Зупинка по вказаних станціях буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі. Пасажирам вказаних поїздів, які планували слідувати у/з Луцька та Тернополя буде запропоновано повернення повної вартості квитків”, — зазначили в УЗ.

Нагадаємо, Луцьк, Тернопіль і Кицманський район в Чернівецькій області на засіданні ТЕБ та НС було визначено як “червоні” зони.

Як повідомляв УНН, з 1 по 31 серпня в Україні продовжено адаптивний карантин, коли всі регіони будуть поділені за кольорами, відповідно до епідеміологічної ситуації.