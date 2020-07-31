Відзавтра в Україні діятиме адаптивний карантин за кольорами: що вони означають
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. З 1 по 31 серпня в Україні продовжено адаптивний карантин, коли всі регіони будуть поділені за кольорами, відповідно до епідеміологічної ситуації. В уряді розповіли, які обмеження діятимуть в залежності від кольорів, передає УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
“З 1 серпня набуває чинності постанова Кабінету Міністрів від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Відповідно до документа, адаптивний карантин в Україні продовжений до 31 серпня 2020 року”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони буде поділено на декілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Зелена зона передбачає:
— перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;
— проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;
— кінотеатри із заповненістю на 50%;
— перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.
Жовта зона (+ обмеження зеленої), забороняється:
— відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.
Помаранчева зона (+ обмеження жовтої), забороняється:
— діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
— діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;
— планові госпіталізації в лікарнях;
— спортзали, фітнес-центри, заклади культури;
— прийом нових змін в дитячі табори;
— обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.
Червона зона (+ обмеження помаранчевої), забороняється:
— робота громадського транспорту;
— відвідування закладів освіти;
— діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.
Перетин кордону: з країн “зеленої зони” — потрібен тільки страховий поліс. Для країн із “червоної зони” — потрібен поліс + самоізоляція на 14 днів або ПЛР-тест.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови, якою продовжив з 1 по 31 серпня 2020 року карантин по всій території України. Регіони будуть ділитися на “зелені”, “жовті”, “помаранчеві” та “червоні” зони.