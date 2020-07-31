Завтра в Украине начнет действовать адаптивный карантин по цветам: что они означают

КИЕВ. 31 июля. УНН. С 1 по 31 августа в Украине продлен адаптивный карантин, когда все регионы будут разделены по цветам, в соответствии с эпидемиологической ситуацией. В правительстве рассказали, какие ограничения будут действовать в зависимости от цвета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.