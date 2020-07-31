Завтра в Украине начнет действовать адаптивный карантин по цветам: что они означают
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. С 1 по 31 августа в Украине продлен адаптивный карантин, когда все регионы будут разделены по цветам, в соответствии с эпидемиологической ситуацией. В правительстве рассказали, какие ограничения будут действовать в зависимости от цвета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"С 1 августа вступает в силу постановление Кабинета министров от 22 июля 2020 № 641 "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Согласно документу, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.
Зеленая зона предусматривает:
- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;
- кинотеатры с заполненностью на 50%
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.
Желтая зона (+ ограничения зеленой), запрещается:
- посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
Оранжевая зона (+ ограничения желтой), запрещается:
- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
- плановые госпитализации в больницах;
- спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;
- прием новых смен в детские лагеря;
- ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
Красная зона (+ ограничения оранжевой), запрещается:
- работа общественного транспорта;
- посещение учебных заведений;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Пересечение границы: из стран "зеленой зоны" - нужно только страховой полис. Для стран с "красной зоны" - нужен полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, которым продлил с 1 по 31 августа 2020 года карантин по всей территории Украины. Регионы будут делиться на "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные" зоны.