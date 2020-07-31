У "червоній" зоні карантину два міста і район - Степанов

“На комісії ТЕБ та НС, яке ми щойно завершили, ми визначились до наступних критеріїв, що кожної п’ятниці ми будемо проводити планову комісію ТЕБ та НС, де будем аналізувати відповідні показники, які є, і визначати перелік регіонів, які ввійшли до тієї чи іншої зони”, — сказав Степанов.

З його слів, цей перехід буде починатись з понеділка і триватиме тиждень.

Міністр повідомив, що сьогодні комісія визначила 8 регіонів, в яких будуть встановлені ті чи інші зони, які перевищили базові нормативи — це Вінницька, Волинська, Житомирська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська і Чернівецька області.

“Згідно рішення комісії ТЕП та НС, „червоний“ рівень в нас буде встановлено з понеділка в м. Луцьк, Тернопіль і в Чернівецькій області в Кицманському районі. Помаранчевий рівень епідемічної небезпеки буде встановлено в Волинській області в Луцькому та Любашівському районі, Івано-Франківській області в місті Івано-Франківськ та Тисменицькому районі, в Львівській області це місто Львів, Миколаївський район, Перемишльський райнон, Пустомитівський район. В Тернопільській області в місті Бережани та Бучацькому районі”, — додав він.

Нагадаємо, з 1 по 31 серпня в Україні продовжено адаптивний карантин, коли всі регіони будуть поділені за кольорами, відповідно до епідеміологічної ситуації.