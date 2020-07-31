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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100571 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109242 просмотра

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4 марта, 14:27 • 114102 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114730 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 138214 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103530 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102758 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102261 просмотра

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В "красной" зоне карантина два города и район - Степанов

В "красной" зоне карантина два города и район - Степанов

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Луцк, Тернополь и Кицманский район в Черновицкой области на заседании ТЭБ и ЧС было определено как "красные" зоны. Об этом на брифинге в пятницу сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"На комиссии ТЭБ и ЧС, которую мы только что завершили, мы определились со следующим критериям, что каждую пятницу мы будем проводить плановую комиссию ТЭБ и ЧС, где будем анализировать соответствующие показатели, которые есть, и определять перечень регионов, вошедших в ту или иную зоны", - сказал Степанов.

По его словам, этот переход будет начинаться с понедельника и продлится неделю.

Министр сообщил, что сегодня комиссия определила 8 регионов, в которых будут установлены те или иные зоны, что превысили базовые нормативы - это Винницкая, Волынская, Житомирская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая области.

"Согласно решению комиссии ТЭП и ЧС, "красный" уровень у нас будет установлено с понедельника в г. Луцк, Тернополь и в Черновицкой области в Кицманском районе. Оранжевый уровень эпидемической опасности будут установлен в Волынской области в Луцком и Любашевском районах, Ивано-Франковской области в городе Ивано-Франковск и Тисменицком районе, во Львовской области - это город Львов, Николаевский район, Перемышльский райнон, Пустомытовский район. В Тернопольской области в городе Бережаны и Бучацком районе", - добавил он.

Напомним, с 1 по 31 августа в Украине продлен адаптивный карантин, когда все регионы будут разделены по цветам, в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

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