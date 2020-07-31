"Красная зона" карантина: с 3 августа ряд поездов не будет останавливаться в Луцке и Тернополе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Укрзализныця с 3 августа временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе, которые комиссия ТЭБ и ЧС сегодня определила как “красную зону”. Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает УНН.
"Укрзализныця во исполнение норм постановления Кабинета министров Украины № 641 и решений областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 3 августа временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса", - сообщает пресс-служба.
Так, указанное ограничение будет действовать для поездов: № 41/42 сообщением Днепр-Трускавец, № 98/97 Ковель-Киев, № 88/87 Ковель-Новоалексеевка, № 12/11 Одесса-Львов, № 81/82 Киев-Ужгород, № 49/50 Киев-Трускавец, № 136/135 Черновцы-Одесса, № 108/107 Одесса-Ужгород, № 110/109 Львов-Херсон, № 86/85 Львов-Новоалексеевка, № 715/716 Киев-Львов.
"Остановка на указанных станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий в Луцке и Тернополе. Пассажирам указанных поездов, что планировали следовать в/из Луцка и Тернополя будет предложено возврат полной стоимости билетов", - отметили в УЗ.
Напомним, Луцк, Тернополь и Кицманский район в Черновицкой области на заседании ТЭБ и ЧС было определено как "красные" зоны.
Как сообщал УНН, с 1 по 31 августа в Украине продлен адаптивный карантин, когда все регионы будут разделены по цветам, в соответствии с эпидемиологической ситуацией.