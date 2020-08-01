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Влада Луцька відмовляється посилювати карантин, незважаючи на знаходження в "червоній зоні"

Влада Луцька відмовляється посилювати карантин, незважаючи на знаходження в "червоній зоні"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Влада Луцька, який потрапив до “червоної зони” за поширенням коронавірусної інфекції, виявила небажання посилювати карантинні обмеження зупиняючи громадський транспорт та закриваючи громадські заклади. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник мера Луцька Ігор Поліщук, передає УНН.

Він висловив нерозуміння, чому Державна комісія ТЕБ та НС “без будь-яких особливих причин” віднесла Луцьк до “червоного” рівня епідемічної небезпеки. “Справжні мотиви такого рішення не зрозумілі, адже в останній час щодо статистики по рівню захворюваності на COVID-19 в місті нічого не змінилось”, — написав Поліщук.

На думку радника міського голови, “недолугі, невчасні та непрофесійні рішення щодо протидії коронавірусу й так довели країну до економічного колапсу, знищили сотні тисяч робочих місць та значно погіршили рівень життя українців й рівень економічної активності в країні”.

“Повідомляємо, що Луцька міська рада не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів у зв‘язку з вищевказаним незрозумілим рішенням. Якщо центральна влада хоче працювати по закону — нехай вводить надзвичайний стан та лише тоді зупиняє транспорт, закриває заклади та приймає інші обмеження”, — резюмував радник мера Луцька.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав регіони, які потрапляють до “червоної”, “помаранчевої” та “жовтої” зон. З-поміж названих регіонів у “червоній зоні”, окрім Луцька, опинились місто Тернопіль і Кицманський район в Чернівецькій області.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 69 884 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1693 — летальні. Кабмін України продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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