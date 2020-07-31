Степанов назвав регіони, які потрапляють до "червоної", "помаранчевої" та "жовтої" зон

Так, Степанов нагадав, що встановлено чотири критерії, за якими визначають, до якої зони включать ту чи іншу адміністративно-територіальну одиницю, а саме наповненість ліжок, охоплення тестування, коефіцієнт виявлених нових випадків COVID-19 та динаміка зростання захворюваності.

"Що стосується регіонів, то у нас визначено 8 регіонів, в яких будуть встановлені ті чи інші зони, які перевищили базові нормативи, про які я говорив. Це Вінницька, Волинська, Житомирська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська і Чернівецька області", - повідомив Степанов.

За його словами, на комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначилися щодо наступних критеріїв, що кожної п’ятниці буде проводитися планова комісія ТЕБ та НС, на якій будуть аналізуватися відповідні показники, а також будет визначатися перелік регіонів, які ввійшли до тієї чи іншої зони.



"Цей перехід буде починатися з понеділка і триватиме тиждень", - додав Степанов.

Нагадаємо, З 1 по 31 серпня в Україні продовжено адаптивний карантин, коли всі регіони будуть поділені за кольорами - "зелена", "жовта", "помаранчева" та "червона" зони - залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19 - рівень наповненості ліжок, кількість тестувань на 100 тис. населення і два показники, які відображають динаміку захворюваності на коронавірусну хворобу.

У "зеленій" зоні встановлюються загальні правила карантину, у той час, як найбільш жорсткий карантин - у "червоній" зоні.

Так, Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район в Чернівецькій області були визначені як "червоні" зони.