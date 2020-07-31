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Степанов назвав регіони, які потрапляють до "червоної", "помаранчевої" та "жовтої" зон

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. До "червоної", "помаранчевої" та "жовтої" зон розповсюдження коронавірусу потрапили адміністративно-територіальні одиниці 8 областей України. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Так, Степанов нагадав, що встановлено чотири критерії, за якими визначають, до якої зони включать ту чи іншу адміністративно-територіальну одиницю, а саме наповненість ліжок, охоплення тестування, коефіцієнт виявлених нових випадків COVID-19 та динаміка зростання захворюваності.

"Що стосується регіонів, то у нас визначено 8 регіонів, в яких будуть встановлені ті чи інші зони, які перевищили базові нормативи, про які я говорив. Це Вінницька, Волинська, Житомирська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська і Чернівецька області", - повідомив Степанов.

За його словами, на комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначилися щодо наступних критеріїв, що кожної п’ятниці буде проводитися планова комісія ТЕБ та НС, на якій будуть аналізуватися відповідні показники, а також будет визначатися перелік регіонів, які ввійшли до тієї чи іншої зони.

"Цей перехід буде починатися з понеділка і триватиме тиждень", - додав Степанов.

Нагадаємо, З 1 по 31 серпня в Україні продовжено адаптивний карантин, коли всі регіони будуть поділені за кольорами - "зелена", "жовта", "помаранчева" та "червона" зони - залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19 - рівень наповненості ліжок, кількість тестувань на 100 тис. населення і два показники, які відображають динаміку захворюваності на коронавірусну хворобу.

У "зеленій" зоні встановлюються загальні правила карантину, у той час, як найбільш жорсткий карантин - у "червоній" зоні. 

Так, Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район в Чернівецькій області були визначені як "червоні" зони.

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