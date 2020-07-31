Степанов назвал регионы, которые попадают в "красную", "оранжевую" и "желтую" зоны
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В "красную", "оранжевую" и "желтую" зоны распространения коронавируса попали административно-территориальные единицы 8 областей Украины. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
Так, Степанов напомнил, что установлено четыре критерия, по которым определяют, к какой зоне включать ту или иную административно-территориальную единицу, а именно наполненность коек, охват тестирования, коэффициент выявленных новых случаев COVID-19 и динамика роста заболеваемости.
"Что касается регионов, то у нас определены 8 регионов, в которых будут установлены те или иные зоны, которые превысили базовые нормативы, о которых я говорил. Это Винницкая, Волынская, Житомирская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая области", - сообщил Степанов.
По его словам, на комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям определились по поводу следующих критериев, что каждую пятницу будет проводиться плановая комиссия ТЭБ и ЧС, на которой будут анализироваться соответствующие показатели, а также будет определяться перечень регионов, вошедших в ту или иную зону.
"Этот переход будет начинаться с понедельника и продлится неделю", - добавил Степанов.
Напомним, с 1 по 31 августа в Украине продлен адаптивный карантин, когда все регионы будут разделены по цветам - "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная" зоны - в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19 - уровень наполненности коек, количество тестирований на 100 тыс. населения и два показателя, которые отражают динамику заболеваемости коронавирусной болезнью.
В "зеленой" зоне устанавливаются общие правила карантина, в то время, как наиболее жесткий карантин - в "красной" зоне.
Так, Луцк, Тернополь и Кицманский район в Черновицкой области были определены как "красные" зоны.