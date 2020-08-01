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Власти Луцка отказываются усиливать карантин, несмотря на нахождение в "красной зоне"

Власти Луцка отказываются усиливать карантин, несмотря на нахождение в "красной зоне"

Киев  •  УНН

 • 17350 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Власти Луцка, который попал в "красную зону" по распространению коронавирусной инфекции, выявили нежелание усиливать карантин останавливая общественный транспорт и закрывая общественные заведения. Об этом на своей странице в Facebook написал советник мэра Луцка Игорь Полищук, передает УНН.

Он выразил непонимание, почему Государственная комиссия ТЭБ и ЧС “без каких-либо особых причин” отнесла Луцк к “красному” уровню эпидемической опасности. “Истинные мотивы такого решения не понятны, ведь в последнее время по статистике по уровню заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось”, — написал Полищук.

По мнению советника городского головы, “нелепые, несвоевременные и непрофессиональные решения по противодействию коронавирусу и так довели страну до экономического коллапса, уничтожили сотни тысяч рабочих мест и значительно ухудшили уровень жизни украинцев и уровень экономической активности в стране”.

“Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением. Если центральная власть хочет работать по закону — пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения”, — резюмировал советник мэра Луцка.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы, которые попадают в “красную”, “оранжевую” и “желтую” зоны. Среди названных регионов в “красной зоне”, кроме Луцка, оказались город Тернополь и Кицманский район в Черновицкой области.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 69 884 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1693 — летальные. Кабмин Украины продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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