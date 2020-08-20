В Украине расширили перечень "красных" зон карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила уровни эпидемической опасности в разрезе административных единиц, теперь к "красному" уровню опасности попали 14 административных единиц. Об этом во время брифинга в четверг сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня на заседании Национальной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновлены уровни эпидемической опасности в разрезе административных единиц на территории нашего государства. Как вы знаете, постановлением Кабинета министров Украины предусмотрено еженедельное обновление уровней эпидемической опасности в зависимости от состояния заболеваемости в той или иной области или городе Киев. На сегодня комиссия ТЭБ и ЧС утвердила 14 "красных" уровней эпидемической опасности, 75 "оранжевых" и 106 "желтых", - сообщил Ляшко.
По его словам, комиссия утвердила уровни эпидемической опасности для 13 областей нашей страны и города Киева. Это Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, и Черновицкая области.
Он сообщил, что город Киев остается на "желтом" уровне эпидемической опасности.
В то же время в Ивано-Франковской области к "красному" уровню эпидемической опасности относятся, по данным Ляшко, четыре административные единицы: город Коломыя, Городенковский район, Косовский район и Тысменицкий район.
Кроме того, в "красный" уровень опасности, по его словам, отнесены город Самбор Львовской области, город Беляевка Одесской области, а также 5 административных единиц в Ровенской области.
"Это, в частности, город Дубно, город Острог, Костопольский район, Радивиловский район, Ровенский район", - добавил главный санврач.
В Черновицкой области в "красный" уровень опасности отнесены 3 административные единицы: областной центр город Черновцы, а также Заставновский и Кицманский район.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Школы в "красной" зоне будут учиться онлайн - Ляшко
Добавим, как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале, новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 00:00 в понедельник, 24 августа.
Напомним, в "оранжевую" зону уже скоро будут отнесены в частности, три города и один район на Волыни, четыре города и один район на Закарпатье, один район Киевской области, шесть городов и один район в Ивано-Франковской области, семь городов и 20 районов во Львовской области. Также в "оранжевую" зону перейдет Харьков.