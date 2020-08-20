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Нові карантинні зони в Україні: Харків став "помаранчевим"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. До "помаранчевої" зони вже скоро буде віднесено зокрема, три міста та один район на Волині, чотири міста та один район на Закарпатті, один район на Київщині, шість міст та один района на Івано-Франківщині, сім міст та 20 районів на Львівщині. Також до "помаранчевої" зони перейде Харків. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Так, Немчінов повідомив, що до "помаранчевої" зони буде віднесено:

- місто Володимир-Волинський, Луцький, Любешівський та Маневицький райони Волинської області;

- міста Ужгород та Чоп, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

- міста Івано-Франківськ, Бурштин та Калуш, Богородчанський, Калуський, Коломийський та Надвірнянський райони Івано-Франківської області;

- Києво-Святошинський район Київської області;

- міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;

- місто Ізмаїл, Болградський, Миколаївський, Овідіопольський
та Саратський райони Одеської області;

-  місто Вараш, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Острозький райони Рівненської області;

- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський та Тернопільський райони Тернопільської області;

- місто Харків, Богодухівський та Первомайський райони Харківської області;

- місто Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Також за його словами, до "жовтої" зони буде віднесено:

- місто Київ;

- міста Луцьк та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Ратнівський та Старовижівський райони Волинської області;

- міста Житомир, Коростень та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

- міста Мукачево та Хуст, Виноградівський, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;

- місто Яремче, Верховинський, Галицький, Долинський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

- міста Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав та Фастів, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Макарівський та Фастівський райони Київської області;

- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Лиманський, Подільський та Савранський райони Одеської області;

- місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Корецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

- місто Суми, Кролевецький, Недригайлівський, Охтирський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

- Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збараський, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Теребовлянський та Чортківський райони Тернопільської області;

- Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Краснокутський, Куп'янський, Нововодолазький, Харківський та Чугуївський райони Харківської області;

- міста Хмельницький, Нетішин та Славута, Білогірський, Волочіський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський та Старосинявський райони Хмельницької області;
Він наголошує, що З 00:00 годин 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

Нагадаємо, за 10 днів кількість нових випадків COVID-19 за добу зросла з однієї до двох тисяч.

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