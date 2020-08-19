За 10 днів кількість нових випадків COVID-19 за добу зросла з однієї до двох тисяч - Степанов

“Ми зараз бачимо з вами майже 2 тис. (нових випадків COVID-19 за добу - ред.). Ви просто подивіться, як ми швидко зробили крок від менше 1 тис. і майже до 2 тис. Це буквально за декілька, тобто, 10 днів. І саме тому я наголошую, щоб ми не відносились легковажно, перш за все, до свого здоров’я”, - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, сьогодні зафіксований новий антирекорд - 1967 нових хворих на COVID-19 за добу.



