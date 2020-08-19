В Україні понад 96 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 1 967

Так, з 96 403 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 967 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 144 людей, з них 28 - за останню добу.

Одужали від хвороби вже 49 737 людини, за добу - 812.

Нагадаємо, від коронавірусу у світі одужало понад 14 млн людей.