В Україні понад 96 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 1 967
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В Україні на 8:40 19 серпня зафіксовано вже понад 96 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - новий антирекорд у майже 2 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 96 403 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 967 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 144 людей, з них 28 - за останню добу.
Одужали від хвороби вже 49 737 людини, за добу - 812.
Нагадаємо, від коронавірусу у світі одужало понад 14 млн людей.