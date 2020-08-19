В Украине более 96 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 1 967
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Украине на 8:40 19 августа зафиксировано уже более 96 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в почти 2 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 96 403 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1 967 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 144 человек, из них 28 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 49 737 человека, за сутки - 812.
Напомним, от коронавируса в мире выздоровели более 14 млн человек.