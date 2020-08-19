Коронавірус у світі: від хвороби одужало понад 14 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Станом на ранок середи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 779 533. У свою чергу, одужали 14 043 710 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 22 058 697 осіб інфіковано.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (5 481 557), Бразилія (3 407 354), Індія (2 702 742), Росія (930 276), Південно-Африканська Республіка (592 144), а також Перу, Мексика, Колумбія, Чилі, Іспанія, Іран, Велика Британія, Аргентина, Саудівська Аравія та Пакистан.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (171 799), Бразилії (109 888), Мексиці (57 774), Індії (51 797), Великій Британії (41 466), Італії, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4 705.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 94 436 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 116 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.