В Україні вже 94,4 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 616
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Україні на 8:50 18 серпня зафіксовано вже понад 94 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - понад 1,6 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 94 436 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 616 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 116 людей, з них 27 - за останню добу.
Одужали від хвороби вже 48 925 людини, за добу - 761.
Нагадаємо, за даними уряду, весілля та релігійні обряди стали причиною поширення COVID-19 на заході країни.