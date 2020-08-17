Весілля та релігійні обряди стали причиною поширення COVID-19 на заході країни – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Причиною поширення коронавірусної хвороби на Заході України стали весілля та релігійні обряди. Наразі правоохоронці та ДСНС посилюють контроль над дотриманням карантину. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді у Президента Володимира Зеленського, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Уряд перевірятиме лікарні, щоб бути готовими до другої хвилі COVID-19, якщо вона настане восени", - заявив Шмигаль на нараді у Президента.
Він додав, що ситуація з поширенням вірусу непроста в усьому світі, про що свідчить близько 22 млн заражень та майже 800 тис. смертей.
"На заході країни серед основних причин поширення вірусу – весілля та релігійні обряди. Поліція та Державна служба України з надзвичайних ситуацій посилюють роботу щодо дотримання карантинних заходів громадянами. Нині виявлено 114 тис. порушень при використанні додатку "Дій вдома", - додав Шмигаль.
Як повідомлялося в УНН раніше, уряд продовжить готуватися до "другої хвилі" коронавірусної хвороби (COVID-19), важливо обладнати якомога більше місць у лікарнях.