Шмигаль розповів, як в Україні готуватимуться до "другої хвилі" COVID-19

"Уряд зі свого боку продовжить готуватися до "другої хвилі" епідемії. За моїм дорученням має бути перевірено готовність лікарень другої хвилі, ліжкомісця мають бути обладнані всім необхідним. Надзвичайно важливо обладнати якомога більшу кількість ліжкомісць доступом стаціонарного кисню", - зазначив Шмигаль.

Він також заявив, що керівництво на місцях повинно за два тижні підготувати кисень в лікарнях.



"Сьогодні комісія ТЕБ і НС тепер працює в щоденному режимі, це дозволить оперативніше реагувати на виклики", - додав прем’єр.



Нагадаємо, за інформацією МОЗ, зростання кількості випадків коронавірусної хвороби (COVID-19) прогнозується під час епідсезону грипу та ГРВІ - з жовтня по квітень. А в Європі вже розпочинається "друга хвиля" захворювання.