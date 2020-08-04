У МОЗ розповіли, коли очікується зростання кількості випадків COVID-19 в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Зростання кількості випадків коронавірусної хвороби (COVID-19) прогнозується під час епідсезону грипу та ГРВІ - з жовтня по квітень. А в Європі вже розпочинається друга хвиля захворювання. Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.
"Ми бачимо, що, на жаль, тенденції до поширення коронавірусної хвороби у світі не є позитивними. І сьогодні в Європі, знову ж таки, розпочинається друга хвиля, розпочинається зростання кількості випадків коронавірусної хвороби у Німеччині, у Швейцарії, значно зростає кількість випадків в Іспанії. Тому ми повинні бути готовими до збільшення кількості випадків. І ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків коронавірусної хвороби саме під час епідсезону грипу та ГРВІ - саме з жовтня до квітня місяця.
Тому міністром охорони здоров’я наразі підготовлено доручення обласним державним адміністраціям підготувати ліжковий фонд до можливого збільшення випадків грипу і коронавірусної хвороби", - повідомив Ляшко.
Він також зазначив, що треба бути готовими до поєднання цих інфекцій, потрібно підвести кисень до ліжок, забезпечити противірусними препаратами та засобами індивідуального захисту, поки є час.
"Наразі система охорони здоров’я з лікарнями першої хвилі і другої хвилі справляється з навантаженням, яке є сьогодні в епідситуації коронавірусної хвороби, але ми прогнозуємо збільшення кількості випадків, тому закликаємо всіх дотримуватись протиепідемічних норм", - додав Ляшко.
Нагадаємо, в Україні на ранок 4 серпня зафіксовано вже понад 74,2 тис. випадків COVID-19, за добу виявили 1061 інфікованого.