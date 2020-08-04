В Минздраве рассказали, когда ожидается рост количества случаев COVID-19 в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Рост количества случаев коронавирусной болезни (COVID-19) прогнозируется во время эпидсезона гриппа и ОРВИ - с октября по апрель. А в Европе уже начинается вторая волна заболевания. Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге во вторник, передает корреспондент УНН.
"Мы видим, что, к сожалению, тенденции к распространению коронавирусной болезни в мире не являются положительными. И сегодня в Европе, опять же, начинается вторая волна, начинается рост числа случаев коронавирусной болезни в Германии, в Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании. Поэтому мы должны быть готовы к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ - именно с октября до апреля месяца.
Поэтому министром здравоохранения пока подготовлено поручение областным государственным администрациям подготовить коечный фонд к возможному увеличению случаев гриппа и коронавирусной болезни", - сообщил Ляшко.
Он также отметил, что надо быть готовыми к сочетанию этих инфекций, нужно подвести кислород к кроватям, обеспечить противовирусными препаратами и средствами индивидуальной защиты, пока есть время.
"Сейчас система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, которая есть сегодня в эпидситуации коронавирусной болезни, но мы прогнозируем увеличение количества случаев, поэтому призываем всех соблюдать санитарные нормы", - добавил Ляшко.
Напомним, в Украине на утро 4 августа зафиксировано уже более 74,2 тыс. случаев COVID-19, за сутки обнаружили 1061 инфицированного.