В Україні виявлено вже понад 74,2 тис. випадків COVID-19, за добу - 1061
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. В Україні на ранок 4 серпня зафіксовано вже 74219 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1061. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані системи моніторингу поширення пандемії коронавірусу на електронній карті, створеній головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, із 74219 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1061 інфікованого (доповнено РНБО о 9:00 - ред.).
Внаслідок хвороби загалом у країні померло 1 764 особи, з них 26 — за останню добу.
Одужали від хвороби у країні вже 40 613 осіб, за останню добу - 737.
Як повідомлялося раніше в УНН, від коронавірусної інфекції у світі померло майже 700 тисяч людей.