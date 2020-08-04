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Від коронавірусної інфекції у світі померло майже 700 тисяч людей

Від коронавірусної інфекції у світі померло майже 700 тисяч людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Станом на ранок вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 691 642. У свою чергу, одужали 10 853 195 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі 18 193 291 осіб інфіковано. Як раніше повідомляв УНН, відповідно до даних за аналогічний час минулої доби на коронавірусну інфекцію захворіло 190 724 людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (4 712 724), у Бразилії дані з минулої доби не змінились (2 733 677), Індія (1 803 695), Росія (854 641), Південно-Африканська Республіка (516 862), а також Мексика, Перу, Чилі, Колумбія, Іран, Велика Британія, Іспанія, Пакистан та Саудівська Аравія.

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (155 398), Бразилії (94 104, дані не змінились), Мексиці (48 012), Великій Британії (46 295), Індії, Італії, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4 672.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 73 158 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1738 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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