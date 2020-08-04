От коронавирусной инфекции в мире умерло почти 700 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. По состоянию на утро вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 691 642. В свою очередь, выздоровели 10 853 195 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире 18 193 291 человек инфицировано. Как ранее сообщал УНН, согласно данным за аналогичное время с минувших сутки на коронавирусную инфекцией заболело 190 724 человек.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (4 712 724), в Бразилии данные с прошлых суток не изменились (2 733 677), Индия (1 803 695), Россия (854 641), Южно-Африканская Республика (516 862), а также Мексика, Перу, Чили, Колумбия, Иран, Великобритания, Испания, Пакистан и Саудовская Аравия.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (155 398), Бразилии (94 104, данные не изменились), Мексике (48 012), Великобритании (46 295), Индии, Италии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4672.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 73 158 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1738 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.