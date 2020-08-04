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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 4247 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 16466 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104754 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114136 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118866 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117707 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104636 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102889 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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От коронавирусной инфекции в мире умерло почти 700 тыс. человек

От коронавирусной инфекции в мире умерло почти 700 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 11846 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. По состоянию на утро вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 691 642. В свою очередь, выздоровели 10 853 195 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 18 193 291 человек инфицировано. Как ранее сообщал УНН, согласно данным за аналогичное время с минувших сутки на коронавирусную инфекцией заболело 190 724 человек.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (4 712 724), в Бразилии данные с прошлых суток не изменились (2 733 677), Индия (1 803 695), Россия (854 641), Южно-Африканская Республика (516 862), а также Мексика, Перу, Чили, Колумбия, Иран, Великобритания, Испания, Пакистан и Саудовская Аравия.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (155 398), Бразилии (94 104, данные не изменились), Мексике (48 012), Великобритании (46 295), Индии, Италии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4672.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 73 158 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1738 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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