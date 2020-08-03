В Україні виявлено вже понад 73,1 тис. випадків COVID-19, за добу - 990
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Україні на ранок 3 серпня зафіксовано вже 73158 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків дещо зменшилась - до близько 1000. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані системи моніторингу поширення пандемії коронавірусу на електронній карті, створеній головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, із 73158 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 990 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом у країні померли 1738 людей, з них 13 — за останню добу.
Одужали від хвороби в країні вже 39543 осіб, за останню добу - 333.
Як повідомлялося раніше в УНН, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевалила за 18 млн.