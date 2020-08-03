В Україні виявлено вже понад 73,1 тис. випадків COVID-19, за добу - 990

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19 березня, 18:42 • 36868 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 78728 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 87887 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 112310 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 118962 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116668 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124729 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Україні на ранок 3 серпня зафіксовано вже 73158 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків дещо зменшилась - до близько 1000. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані системи моніторингу поширення пандемії коронавірусу на електронній карті, створеній головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

Так, із 73158 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 990 інфікованих.

Внаслідок хвороби загалом у країні померли 1738 людей, з них 13 — за останню добу.

Одужали від хвороби в країні вже 39543 осіб, за останню добу - 333.

Як повідомлялося раніше в УНН, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевалила за 18 млн.

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