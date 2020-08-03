В Украине обнаружено уже более 73,1 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 990
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Украине на утро 3 августа зафиксировано уже 73 158 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев несколько уменьшилась - до около 1000. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения пандемии коронавируса на электронной карте, созданной главным ситуационным центром Украины в Аппарате совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, с 73 158 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 990 инфицированных.
Вследствие болезни в целом по стране умерли 1738 человек, из них 13 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни в стране уже 39543 человека, за последние сутки - 333.
Как сообщалось ранее в УНН, количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 18 млн.