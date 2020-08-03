Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевалила за 18 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 687 930. У свою чергу, одужали 10 642 251 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 18 002 567 осіб інфіковано. Як раніше повідомляв УНН, відповідно до даних за аналогічний час минулої доби на коронавірусну інфекцію захворіло 211 190 людей.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (4 665 932), Бразилія (2 733 677), Індія (1 750 723), Росія (849 277), Південно-Африканська Республіка (511 485), а також Мексика, Перу, Чилі, Іран, Велика Британія, Колумбія, Іспанія, Пакистан, Саудівська Аравія та Італія.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (154 841), Бразилії (94 104), Мексиці (47 746), Великій Британії (46 286), Індії, Італії, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4,668.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 72 168 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1725 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.