Количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 18 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. По состоянию на утро понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 687 930. В свою очередь, выздоровели 10 642 251 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире 18 002 567 человек инфицировано. Как ранее сообщал УНН, согласно данным за аналогичное время минувшие сутки на коронавирусной инфекцией заболело 211 190 человек.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (4 665 932), Бразилия (2 733 677), Индия (1 750 723), Россия (849 277), Южно-Африканская Республика (511 485), а также Мексика, Перу, Чили, Иран, Великобритания, Колумбия, Испания, Пакистан, Саудовская Аравия и Италия.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (154 841), Бразилии (94 104), Мексике (47 746), Великобритании (46 286), Индии, Италии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4,668.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 72 168 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1725 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.