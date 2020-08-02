В Україні виявлено вже понад 72 тис. випадків COVID-19, за добу - 1112
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. В Україні на ранок 2 серпня зафіксовано вже 72 168 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків знову збільшилась — до понад 1100. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані системи моніторингу поширення пандемії коронавірусу на електронній карті, створеній головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, із 72 168 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 112 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом у країні померли 1 725 людей, з них 16 — за останню добу.
Одужали від хвороби в країні вже 39 543 осіб, за останню добу — 235.
Як повідомлялося раніше в УНН, у світі коронавірусом загалом інфікувались вже 17,7 млн осіб.
Нагадаємо, з 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.