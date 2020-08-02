Коронавірус у світі: за добу 275 тис. інфікованих, загалом - 17,7 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 683 988. У свою чергу, одужали 10 501 697 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 17 791 377 осіб інфіковано. Як раніше повідомляв УНН, відповідно до даних за аналогічний час минулої доби на коронавірусну інфекцію захворіло 275 113 людей.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (4 620 239), Бразилія (2 707 877), Індія (1 695 988), Росія (843 890), Південно-Африканська Республіка (503 290), а також Мексика, Перу, Чилі, Іран, Колумбія, Велика Британія, Іспанія, Пакистан, Саудівська Аравія та Італія.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (154 360), Бразилії (93 563), Мексиці (47 472), Великій Британії (46 278), Індії, Італії, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4,667.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 71 056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1709 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.