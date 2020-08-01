В Україні виявлено вже понад 71 тис. випадків COVID-19, за добу - 1172
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. В Україні на ранок 1 серпня зафіксовано вже 71056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків знову збільшилась - до понад 1100. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані системи моніторингу поширення пандемії коронавірусу на електронній карті, створеній головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, із 71056 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1172 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом у країні померли 1709 людей, з них 16 — за останню добу.
Одужали від хвороби в країні вже 39308 осіб, за останню добу - 556.
Як повідомлялося раніше в УНН, у світі коронавірусом загалом інфікувались вже 17,5 млн осіб, померло - майже 680 тисяч.