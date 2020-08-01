Коронавірус у світі: інфікувались 17,5 млн осіб, померло - майже 680 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Станом на ранок суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 678 226. У свою чергу, одужали 10 265 459 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 17 516 264 осіб інфіковано. Як раніше повідомили у ВОЗ, за минулу добу на коронавірусну інфекцію захворіло 292 527 людей, що є рекордною кількістю з початку пандемії.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (4 559 008), Бразилія (2 662 485), Індія (1 638 827), Росія (838 461), а також Південно-Африканська Республіка, Мексика, Перу, Чилі, Велика Британія, Іран, Іспанія, Колумбія, Пакистан, Саудівська Аравія та Італія.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (153 311), Бразилії (92 475), Мексиці (46 688), Великій Британії (46 204), Індії, Італії, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4,661.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 69 884 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1693 — летальні. Кабмін України продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.