Коронавирус в мире: заразились 17,5 млн человек, умерло - почти 680 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. По состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 678 226. В свою очередь, выздоровели 10 265 459 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире 17 516 264 человек инфицировано. Как ранее сообщили в ВОЗ, за минувшие сутки на коронавирусную инфекцию заболело 292 527 человек, что является рекордным количеством с начала пандемии.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (4 559 008), Бразилия (2 662 485), Индия (1 638 827), Россия (838 461), а также Южно-Африканская Республика, Мексика, Перу, Чили, Великобритания, Иран, Испания, Колумбия, Пакистан, Саудовская Аравия и Италия.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (153 311), Бразилии (92 475), Мексике (46 688), Великобритании (46 204), Индии, Италии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4,661.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 69 884 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1693 — летальные. Кабмин Украины продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.