В Украине выявлено уже более 71 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1172
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Украине на утро 1 августа зафиксировано уже 71056 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев вновь увеличилась - до более 1100. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения пандемии коронавируса на электронной карте, созданной главным ситуационным центром Украины в Аппарате совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 71 056 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1172 инфицированных.
Вследствие болезни в целом по стране умерли 1709 человек, из них 16 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни в стране уже 39308 человек, за последние сутки - 556.
Как сообщалось ранее в УНН в мире коронавирусом в целом заразились уже 17,5 млн человек, умерло - почти 680 тысяч.