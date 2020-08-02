Коронавирус в мире: за сутки 275 тыс. инфицированных, всего - 17,7 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. По состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 683 988. В свою очередь, выздоровели 10 501 697 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире 17 791 377 человек инфицировано. Как ранее сообщал УНН, согласно данным за аналогичное время минувших суток на коронавирусную инфекцию заболело 275 113 человек.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (4 620 239), Бразилия (2 707 877), Индия (1 695 988), Россия (843 890), Южно-Африканская Республика (503 290), а также Мексика, Перу, Чили, Иран, Колумбия, Великобритания, Испания, Пакистан, Саудовская Аравия и Италия.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (154 360), Бразилии (93 563), Мексике (47 472), Великобритании (46 278), Индии, Италии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4,667.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 71 056 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1709 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.