В Украине обнаружено уже более 74,2 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1061
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Украине на утро 4 августа зафиксировано уже 74219 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1061. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения пандемии коронавируса на электронной карте, созданной главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, с 74 219 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1061 инфицированного (дополнено СНБО в 9:00 - ред.).
Вследствие болезни в целом по стране умерло 1764 человека, из них 26 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни в стране уже 40 613 человек, за последние сутки - 737.
Как сообщалось ранее в УНН, от коронавирусной инфекции в мире умерло почти 700 тысяч человек.