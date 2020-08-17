Свадьбы и религиозные обряды стали причиной распространения COVID-19 на западе страны - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Причиной распространения коронавирусной болезни на Западе Украины стали свадьбы и религиозные обряды. Правоохранители и ГСЧС усиливают контроль над соблюдением карантина. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании у Президента Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Правительство будет проверять больницы, чтобы быть готовыми ко второй волне COVID-19, если она наступит осенью", - заявил Шмыгаль на совещании у Президента.
Он добавил, что ситуация с распространением вируса непростая во всем мире, о чем свидетельствует около 22 млн заражений и почти 800 тыс. смертей.
"На западе страны среди основных причин распространения вируса - свадьбы и религиозные обряды. Полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают работу по соблюдению карантинных мероприятий гражданами. Сейчас выявлено 114 тыс. нарушений при использовании приложения "Дій вдома", - добавил Шмыгаль.
Как сообщалось в УНН ранее, правительство продолжит готовиться ко "второй волне" коронавирусной болезни (COVID-19), важно оборудовать как можно больше мест в больницах.