Свадьбы и религиозные обряды стали причиной распространения COVID-19 на западе страны - Шмыгаль

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89409 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103173 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128671 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108428 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128597 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101538 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102307 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104088 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101972 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101517 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Свадьбы и религиозные обряды стали причиной распространения COVID-19 на западе страны - Шмыгаль

Свадьбы и религиозные обряды стали причиной распространения COVID-19 на западе страны - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 13668 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Причиной распространения коронавирусной болезни на Западе Украины стали свадьбы и религиозные обряды. Правоохранители и ГСЧС усиливают контроль над соблюдением карантина. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании у Президента Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Правительство будет проверять больницы, чтобы быть готовыми ко второй волне COVID-19, если она наступит осенью", - заявил Шмыгаль на совещании у Президента.

Он добавил, что ситуация с распространением вируса непростая во всем мире, о чем свидетельствует около 22 млн заражений и почти 800 тыс. смертей.

"На западе страны среди основных причин распространения вируса - свадьбы и религиозные обряды. Полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают работу по соблюдению карантинных мероприятий гражданами. Сейчас выявлено 114 тыс. нарушений при использовании приложения "Дій вдома", - добавил Шмыгаль.

Как сообщалось в УНН ранее, правительство продолжит готовиться ко "второй волне" коронавирусной болезни (COVID-19), важно оборудовать как можно больше мест в больницах.

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