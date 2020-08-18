В Украине уже 94,4 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1 616
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Украине на 8:50 18 августа зафиксировано уже более 94 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 1,6 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 94 436 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1 616 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 116 человек, из них 27 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 48 925 человека, за сутки - 761.
Напомним, по данным правительства, свадьбы и религиозные обряды стали причиной распространения COVID-19 на западе страны.