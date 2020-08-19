Коронавирус в мире: от болезни выздоровели более 14 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. По состоянию на утро среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 779 533. В свою очередь, выздоровели 14 043 710 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире 22 058 697 человек инфицировано.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (5 481 557), Бразилия (3 407 354), Индия (2 702 742), Россия (930 276), Южно-Африканская Республика (592 144), а также Перу, Мексика, Колумбия, Чили, Испания, Иран, Великобритания, Аргентина, Саудовская Аравия и Пакистан.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (171 799), Бразилии (109 888), Мексике (57 774), Индии (51 797), Великобритании (41 466), Италии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4705.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 94 436 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2116 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.