За 10 дней количество новых случаев COVID-19 за сутки выросло с одной до двух тысяч - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Буквально за 10 дней Украина сделала шаг с 1 до 2 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга после рабочей поездки в Донецкую область, передает УНН.
"Мы сейчас видим с вами почти 2 тыс. (новых случаев COVID-19 в сутки - ред.). Вы просто посмотрите, как мы быстро сделали шаг от менее 1 тыс. и почти до 2 тыс. Это буквально за несколько, то есть, 10 дней. И именно поэтому я подчеркиваю, чтобы мы не относились легкомысленно, прежде всего, к своему здоровью", - сказал Максим Степанов.
Напомним, сегодня зафиксирован новый антирекорд - 1967 новых больных на COVID-19 в сутки.