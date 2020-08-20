Новые карантинные зоны в Украине: Харьков стал "оранжевым"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76820 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100939 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125205 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106517 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126393 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100989 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101847 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103831 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101896 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101493 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Новые карантинные зоны в Украине: Харьков стал "оранжевым"

Новые карантинные зоны в Украине: Харьков стал "оранжевым"

Киев  •  УНН

 • 45356 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. К "оранжевой" зоне уже скоро будут отнесены в частности, три города и один район на Волыни, четыре города и один район на Закарпатье, один район Киевской области, шесть городов и один район в Ивано-Франковской области, семь городов и 20 районов Львовской области. Также в "оранжевую" зону перейдет Харьков. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает УНН.

Так, Немчинов сообщил, что к "оранжевой" зоны будут отнесены:

- город Владимир-Волынский, Луцкий, Любашевский и Маневицкий районы Волынской области;

- города Ужгород и Чоп, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Богородчанский, Кольский, Коломыйский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области;

- Киево-Святошинский район Киевской области;

- города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Роздол, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворовский районы Львовской области;

- город Измаил, Белгородской, Николаевский, Овидиопольский и Сиротский районы Одесской области;

- город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;

- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области;

- город Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;

- город Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбоцкий, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокорянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Также по его словам, к "желтой" зоне будут отнесены:

- Киев;

- города Луцк и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Ратновский и Старовыжевский районы Волынской области;

- города Житомир, Коростень и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

- города Мукачево и Хуст, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

- город Яремче, Верховенский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

- города Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав и Фастов, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Макаровский и Фастовский районы Киевской области;

- города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области;

- город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Корецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

- город Сумы, Кролевецкий, Недрыгайловский, Ахтырский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

- Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Казовский, Лановецкий, Подволочиский, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области;

- Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;

- города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Белогорский, Волочиск, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский и Старосинявский районы Хмельницкой области. 

Он отмечает, что с 00:00 часов 24 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

Напомним, за 10 дней количество новых случаев COVID-19 за сутки выросло с одной до двух тысяч.

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