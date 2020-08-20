Новые карантинные зоны в Украине: Харьков стал "оранжевым"

КИЕВ. 20 августа. УНН. К "оранжевой" зоне уже скоро будут отнесены в частности, три города и один район на Волыни, четыре города и один район на Закарпатье, один район Киевской области, шесть городов и один район в Ивано-Франковской области, семь городов и 20 районов Львовской области. Также в "оранжевую" зону перейдет Харьков. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает УНН.