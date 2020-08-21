Голубовская не исключила изменения стратегии госпитализации больных COVID-19

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 32143 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 69687 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 116956 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 110219 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 63066 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72420 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186630 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150435 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158383 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138587 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2м/с
42%
Популярные новости

Зеленский назвал переговоры с США по ископаемым положительными и анонсировал новые встречи

15 апреля, 15:30 • 10665 просмотра

В Турции проходит встреча по гарантии безопасности на Черном море, а не мирные переговоры - Зеленский

15 апреля, 15:50 • 10767 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10867 просмотра

ССО "Рейнджер" совершили молниеносный налет: два оккупанта ликвидированы, трое взяты в плен

15 апреля, 16:03 • 9816 просмотра

Все еще "не понимают" кремль: в рф угрожают Польше, странам Балтии и остерегаются НАТО

15 апреля, 16:31 • 10007 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 116956 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 110219 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87160 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99272 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129254 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 5580 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10916 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13965 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16771 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18761 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Голубовская не исключила изменения стратегии госпитализации больных COVID-19

Киев • УНН

 • 20058 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Если в стране заболеваемость коронавирусной болезнью будет расти, то придется пересматривать стратегию госпитализации. Это усложнит качество оказания медпомощи. Об этом сообщила на брифинге врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает корреспондент УНН.

Голубовская не исключила изменения стратегии госпитализации больных COVID-19

"Как мы с вами видим, ежедневная статистика по новой коронавирусной болезни в нашей стране ухудшается. Мы это ожидали. Но я хочу обратиться к каждому из вас и сказать следующее: можно верить в коронавирус, можно в него не верить... Все эти данные, которые обнародовал наш министр, для кого сухие статистические данные. Но для людей, которые уже столкнулись с этой болезнью, для медицинских работников, которые более полугода работают в сложных условиях, это такая суровая реальность", - сказала Голубовская.

По ее словам, в настоящее время увеличивается количество тяжелых форм заболевания и количество людей, которые умирают.

"Да, мы говорили, что болеют и умирают так называемые "группы риска", которые уже известны в обществе. Но я хочу подчеркнуть, что сейчас болеют молодые люди, болеют тяжело и умирают", - добавила Голубовская.

Также она обратилась к украинцам с просьбой не пренебрегать правилами безопасности.

"Если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы вынуждены будем менять стратегию и касательно госпитализации людей. Сейчас мы можем госпитализировать максимум тех людей, которые требуют какого-то медицинского вмешательства, средние формы заболевания также входят в показания к госпитализации... Если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены тоже пересматривать показания к госпитализации и госпитализировать только тяжелые формы заболевания. Это усложнит качество оказания медпомощи", - сказала Голубовская.

Напомним, комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила уровни эпидемической опасности в разрезе административных единиц, теперь в "красный" уровень опасности попали 14 административных единиц.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаЗдоровье
Brent
$64.73
Bitcoin
$83,157.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,282.80
Ethereum
$1,584.23