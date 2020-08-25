Голубовская рассказала, как поменялись подходы к госпитализации пациентов с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. На сегодняшний день уже не госпитализируют так пациентов с COVID-19, как госпитализировали в марте. Они лечатся в домашних условиях. Об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире ток-шоу “Пульс”, передает УНН.
“Надо понимать, что уже на сегодняшний день мы уже не госпитализируем так, как в марте месяце. Мы сами много чего не знали, не видели, как весь мир не видел, и мы госпитализировали тех пациентов, которые сейчас даже по нашим нормативным документам с легкой степенью тяжести не госпитализируем. Многие лечатся в домашних условиях, многие не обращаются”, — сказала Ольга Голубовская.
По ее словам, в клинике они видят, как растет количество больных, в том числе и с тяжелой формой заболевания.
Напомним, Голубовская не исключила изменения стратегии госпитализации больных COVID-19.