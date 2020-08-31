У МОЗ розробили інфографіку з порадами щодо навчання дітей у освітніх закладах

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 150251 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 104135 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 97282 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 105419 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 125706 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137483 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221266 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216049 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186570 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176167 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
77%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50094 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47073 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153322 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28869 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45041 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 150251 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153323 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 277868 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 301963 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 384910 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45043 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28872 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47077 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50097 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126164 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

У МОЗ розробили інфографіку з порадами щодо навчання дітей у освітніх закладах

Київ • УНН

 • 23255 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров’я розробило серію рекомендацій у вигляді інфографіки щодо правил безпечного навчання дітей у освітніх закладах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал МОЗ.

У МОЗ розробили інфографіку з порадами щодо навчання дітей у освітніх закладах

“МОЗ розробило серію рекомендацій та правил безпечного навчання дітей у освітніх закладах. Сьогодні в нашій інфографіці інформація для батьків”, - йдеться у повідомленні.

Так, для відвідування школи через COVID-19 використовуються нові протиепідемічні заходи для закладів освіти під час навчального року, зокрема, на вході рекомендують використовувати дозатори для антисептиків, а у приміщенні перед уроками потрібно мити руки з милом.

Вказано, що для вчителів потрібно використовувати захисні маски або респіратори, окрім часу проведення занять, а в регіонах з “помаранчевим” рівнем небезпеки - захисний щиток під час уроку. До роботи вони допускатимуться тільки після термометрії.

Окрім того, для учнів рекомендується використовувати захисні маски або респіратори, крім школярів 1-4 класів. А учням в “помаранчевих” регіонах - навчання в класах до 20 осіб. При підтвердженні COVID-19 в одного учня - самоізоляція відбувається всього класу чи групи.

Зазначається, що якщо в учня або вчителя виявили симптоми COVID-19, то рекомендують одягнути захисну маску, ізолювати дитину в окремому приміщенні, повідомити батьків про виявлені симптоми у дитини. Якщо захворів вчитель - зателефонувати сімейному лікарю. Також рекомендують викликати мобільну бригаду для проведення тестування, а при середньо-тяжкому стані - зателефонувати “103”.

“Лікар приймає рішення щодо самоізоляції чи госпіталізації хворого. Якщо результат тестування на COVID-19 позитивний, весь клас відправляється на самоізоляцію, за рішенням епідеміолога”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що для відвідування дитячих садочків, щоб захистити свою дитину, рекомендують переконатися, що дитина здорова, подбати про змінне взуття для неї, не заходити в приміщення та носити маску, спілкуватись з вихователем дистанційно і залишити м’які іграшки вдома.

Вказано, що для вчителів під час карантину розробили наступні рекомендації: перед початком роботи здійснювати температурний скринінг тіла, на вході у школу дезінфікувати руки, а у регіонах із “жовтим” та “зеленим” рівнями під час уроку можна бути без маски за умови дотримання дистанції.

Нагадаємо, у зв’язку з карантином МОН підготувало новий проект положення про дистанційне навчання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,708.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,194.00
Ethereum
$1,524.81