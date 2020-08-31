У МОЗ розробили інфографіку з порадами щодо навчання дітей у освітніх закладах

“МОЗ розробило серію рекомендацій та правил безпечного навчання дітей у освітніх закладах. Сьогодні в нашій інфографіці інформація для батьків”, - йдеться у повідомленні.

Так, для відвідування школи через COVID-19 використовуються нові протиепідемічні заходи для закладів освіти під час навчального року, зокрема, на вході рекомендують використовувати дозатори для антисептиків, а у приміщенні перед уроками потрібно мити руки з милом.

Вказано, що для вчителів потрібно використовувати захисні маски або респіратори, окрім часу проведення занять, а в регіонах з “помаранчевим” рівнем небезпеки - захисний щиток під час уроку. До роботи вони допускатимуться тільки після термометрії.

Окрім того, для учнів рекомендується використовувати захисні маски або респіратори, крім школярів 1-4 класів. А учням в “помаранчевих” регіонах - навчання в класах до 20 осіб. При підтвердженні COVID-19 в одного учня - самоізоляція відбувається всього класу чи групи.

Зазначається, що якщо в учня або вчителя виявили симптоми COVID-19, то рекомендують одягнути захисну маску, ізолювати дитину в окремому приміщенні, повідомити батьків про виявлені симптоми у дитини. Якщо захворів вчитель - зателефонувати сімейному лікарю. Також рекомендують викликати мобільну бригаду для проведення тестування, а при середньо-тяжкому стані - зателефонувати “103”.

“Лікар приймає рішення щодо самоізоляції чи госпіталізації хворого. Якщо результат тестування на COVID-19 позитивний, весь клас відправляється на самоізоляцію, за рішенням епідеміолога”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що для відвідування дитячих садочків, щоб захистити свою дитину, рекомендують переконатися, що дитина здорова, подбати про змінне взуття для неї, не заходити в приміщення та носити маску, спілкуватись з вихователем дистанційно і залишити м’які іграшки вдома.

Вказано, що для вчителів під час карантину розробили наступні рекомендації: перед початком роботи здійснювати температурний скринінг тіла, на вході у школу дезінфікувати руки, а у регіонах із “жовтим” та “зеленим” рівнями під час уроку можна бути без маски за умови дотримання дистанції.

Нагадаємо, у зв’язку з карантином МОН підготувало новий проект положення про дистанційне навчання.



