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У зв’язку з карантином МОН підготувало новий проект положення про дистанційне навчання

Київ • УНН

 • 27269 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міністерство освіти і науки України підготувало новий проект положення про дистанційне навчання, який вже пройшов громадське обговорення та у найближчий час буде представлений Кабінету міністрів України. Про це виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет розповів під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

У зв’язку з карантином МОН підготувало новий проект положення про дистанційне навчання

"З урахуванням можливості встановлення в окремих регіонів "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки, Міністерство освіти і науки України підготувало новий проект положення про дистанційне навчання, він пройшов громадське обговорення… Я сподіваюся, що найближчим часом він буде погоджений Кабінетом Міністрів України. Де ми передбачили спрощення процедури організації дистанційного навчання і унормували реалізацію змішаного навчання. Також враховано особливості дистанційного навчання під час карантину", - зазначив він.

Окрім того, за його словами, МОН та МОЗ спільно підготували рекомендації щодо дій адміністрації школи у разі виявлення коронавірусної хвороби у учнів чи працівників закладу.

"На спільній нараді МОН і МОЗ було підготовлено рекомендації, як діяти керівнику закладу освіти у разі виявленя симптоматики "ковіду" у здобувача або у працівника закладу освіти. Було також проведено спільну селекторну нараду Міністерства освіти і науки з керівниками департаментів обласних управлінь освіти і науки, де керівники інформували про майже 100% готовність закладів до роботи у 2020-2021 навчальному році", - зауважив Шкарлет.

Нагадаємо, в Україні цього року новий навчальний рік, як і завжди, розпочнеться 1 вересня, але з дотриманням санітарно-епідеміологічних заходів. Водночас у регіонах, які віднесені до "червоної зони" за рівнем епідемічної небезпеки, навчання проходитиме тільки дистанційно.

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