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У регіонах "червоної зони" навчання проходитиме тільки дистанційно — Шкарлет

Київ • УНН

 • 17066 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. В Україні цього року новий навчальний рік, як і завжди, розпочнеться 1 вересня, але з дотриманням санітарно-епідеміологічних заходів. Водночас у регіонах, які віднесені до "червоної зони" за рівнем епідеміологічної небезпеки, навчання проходитиме тільки дистанційно. Про це виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет розповів під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

У регіонах "червоної зони" навчання проходитиме тільки дистанційно — Шкарлет

"Навчальний рік, як і завжди, почнеться 1 вересня. З 1 вересня - але з особливостями епідеміологічної ситуації у кожному конкретному регіоні… Рівень епідеміологічної небезпеки буде визначатися державною комісією ТЕБ та НС. Хочу зазначити, що у разі "зеленого", "жовтого" або "помаранчевого" рівня епідеміологічної небезпеки відвідування закладів загальної та середньої освіти буде дозволено у звичайно режимі, але з чітким дотриманням санітарно-епідеміологічних норм. У разі встановлення "червоної" зони - відвідування закладів освіти здобувачами буде заборонено, освітній процес буде відбуватися тільки дистанційно", - зазначив він.

Нагадаємо, відсьогодні, 31 серпня, в Україні діє новий розподіл на рівні епідеміологічної небезпеки через COVID-19 - 21 адміністративну одиницю в Україні віднесено до "червоної" зони

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