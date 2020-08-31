У регіонах "червоної зони" навчання проходитиме тільки дистанційно — Шкарлет

"Навчальний рік, як і завжди, почнеться 1 вересня. З 1 вересня - але з особливостями епідеміологічної ситуації у кожному конкретному регіоні… Рівень епідеміологічної небезпеки буде визначатися державною комісією ТЕБ та НС. Хочу зазначити, що у разі "зеленого", "жовтого" або "помаранчевого" рівня епідеміологічної небезпеки відвідування закладів загальної та середньої освіти буде дозволено у звичайно режимі, але з чітким дотриманням санітарно-епідеміологічних норм. У разі встановлення "червоної" зони - відвідування закладів освіти здобувачами буде заборонено, освітній процес буде відбуватися тільки дистанційно", - зазначив він.



Нагадаємо, відсьогодні, 31 серпня, в Україні діє новий розподіл на рівні епідеміологічної небезпеки через COVID-19 - 21 адміністративну одиницю в Україні віднесено до "червоної" зони.