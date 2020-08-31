Відсьогодні діє нове епідемічне зонування: хто у "червоній" зоні

"З 00 годин 00 хвилин 31 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - повідомив за підсумками засідання комісії міністр Кабміну Олег Немчінов.

Так, до "червоної" зони віднесено:



міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;



міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;



міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;



міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;



місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.



До "помаранчевої" зони віднесено:



міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;



місто Коростень, Житомирський та Коростенський райони Житомирської області;



міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;



міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;



місто Березань та Києво-Святошинський район Київської області;



міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;



місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;



місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;



місто Суми Сумської області;



місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;



місто Харків та Богодухівський район Харківської області;



Волочівський район Хмельницької області;



місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;



Бобровицький район Чернігівської області.



Також за його словами, до "жовтої" зони віднесено:



міста Вінниця, Жмеринка, Козятин та Могилів-Подільський, Вінницький, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський та Хмільницький райони Вінницької області;



місто Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;



міста Житомир, Бердичів та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;



міста Берегово та Хуст, Берегівський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;



міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів, Переяслав та Фастів, Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;



міста Борислав, Дрогобич та Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Стрийський райони Львівської області;



міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський та Саратський райони Одеської області;



місто Рівне, Володимирецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;



Кролевецький, Недригайлівський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;



Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;



міста Люботин, Первомайський та Чугуїв, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Куп'янський, Нововодолазький та Харківський райони Харківської області;



міста Хмельницький, Нетішин, Славута та Шепетівка, Білогірський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;



міста Чернігів, Ніжин та Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Талалаївський райони Чернігівської області;



місто Київ.



Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Нагадаємо, у МОЗ вказали, що якщо не буде надзвичайного стану, то вибори проведуть навіть у "червоних" зонах.